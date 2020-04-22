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Среда, 22 апреля 2020, 16:49 мск

Новости Челябинск

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Глава Южного Урала не стал обсуждать вопрос об отказе от летнего повышения тарифов на ЖКХ

Губернатор Челябинской области отказался отвечать на вопрос о возможной заморозке цен на коммунальные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос прозвучал в ходе сегодняшнего брифинга Алексея Текслера, посвященного развитию ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Главе Южного Урала напомнили о падении платежей за услуги ЖКХ, которое уже фиксируют коммунальные организации, причем от оплаты отказываются даже муниципалитеты. И попросили рассказать, какие меры может принять региональное правительство для исправления ситуации. И после этого поинтересовались, не планируют ли власти отказаться от традиционного летнего повышения тарифов ЖКХ (большинство тарифов утверждает областное министерство тарифного регулирования и энергетики).

В ответ губернатор заявил, что ресурсоснабжающие предприятия получат тридцатипроцентный аванс от бюджетных и муниципальных организаций за поставку топливно-энергетических ресурсов. «За прошедший месяц уровень собираемости коммунальных платежей упал, – признал Алексей Текслер. – Был 96%, за апрель – 65%. Отмена пеней и штрафов многими жителями была ошибочно воспринята, как возможность вообще не платить. Это неправильно».

По словам чиновника, муниципальным властям поручено поставить под усиленный контроль дисциплину населения при оплате коммунальных услуг.

А вот вопрос о возможной заморозке тарифов губернатор обошел молчанием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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