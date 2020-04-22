Мэрия Миасса «подогнала» знакомой фирме заказ на четверть миллиона рублей

Миасских чиновников обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ведомство установило, что управление создало преимущественные условия одному из участников аукционов на изготовление персонифицированных социальных электронных карт для автоматизированной информационной системы адресного учета льготного проезда Миасса.

Речь идет об аукционе 2018 года с ценой 135 тысяч рублей и аукционе 2019 года с ценой 133 тысяч рублей.

«В документации об аукционах отсутствовала четкая и прозрачная информация о торгах, условиях исполнения контрактов о специальной подготовке карты, наименовании и правообладателе программного обеспечения, сведения о наличии/отсутствии профиля безопасности на передаваемом оборудовании, содержались противоречивые условия в части лица, предоставляющего исполнителю программное обеспечение», – уточнили антимонопольщики.

Это не позволило другим компаниям принять участие в торгах, поскольку соответствующей информацией обладало только ООО «Уралинфотек». Фирма ранее выполняла работу по созданию и обслуживанию автоматизированной информационной системы адресного учета льготного проезда Миасса.

«Анализ сведений о закупках по указанном объекту, проведенных заказчиком, свидетельствует, что закупки на изготовление персонифицированных социальных электронных карт для автоматизированной информационной системы адресного учета льготного проезда с 2017 года по 2019 год признавались несостоявшимися по причине подачи заявок единственным участником – ООО «Уралинфотек», – отметили в пресс-службе УФАС.

Отсутствие информации, необходимой потенциальным участникам для исполнения контракта, которой обладает исключительно ООО «Уралинфотек», свидетельствует о наличии в действиях управления нарушения закона о защите конкуренции, уверены антимонопольщики.

В отношении готовившего конкурсную документацию чиновника будет возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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