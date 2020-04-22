На фоне роста заболеваемости COVID-19 на Южном Урале задумались о смягчении режима самоизоляции (ФОТО)

Власти Южного Урала продолжают предпринимать противоречивые шаги в условиях распространения коронавирусной инфекции: сначала губернатор сообщил, что обсуждается вопрос введения пропусков, а сегодня пообещал расширить перечень видов деятельности, разрешенных во время режима самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе брифинга Алексей Текслер не исключил открытия в ближайшей перспективе предприятий торговли и услуг со средним уровнем контактов.

«Для принятия решения об изменении режима нам нужно стабилизировать ситуацию. Выход из режима обязательной самоизоляции будет постепенным, – заявил глава региона. – Я вижу три этапа. Первый – это открытие сфер экономики с низким уровнем социальных контактов, по сути, это индивидуальные услуги. Это услуги качества жизни: парикмахерские, стоматологии. Ряд этих решений мы уже приняли. Далее возможно открытие небольших непродовольственных магазинов. Второй этап – отрасли со средним уровнем социальных контактов: торговые центры, фитнес, общепит. Последний этап – сфера с высоким уровнем социальных контактов». Впрочем, ко второму этапу возможно перейти в течение ближайших двух-четырех недель.

Подобное заявление прозвучало на фоне стабильного роста числа заболевших COVID-19. Причем последние несколько дней ежесуточно фиксируется 10 и больше случаев заражения. Усилили действия сотрудники полиции, а суды назначили первые штрафы за нарушение ограничительных мер.

С другой стороны, сами южноуральцы не слишком соблюдают режим самоизоляции.

Людей на улице все больше и больше

Определенную роль в этом играет непоследовательная позиция южноуральских властей. В итоге Челябинск, к примеру, занимает последние места среди городов-миллионников по индексу самоизоляции (вчера днем 1,8, сегодня – 1,9). Впрочем, расширение перечня разрешенных видов деятельности, по крайней мере, даст чиновникам возможность оправдаться: мол, южноуральцы не гуляют, а идут на работу.

А заодно снимет с них ответственность за людей, оставшихся без средств к существованию. И позволит сэкономить бюджет.

Челябинск, Виктор Елисеев, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 22.04.20

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