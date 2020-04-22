Прокуратура предупредила акцию челябинских таксистов, которую те не планировали

В Челябинске прокуратура вручила одному из инициаторов акции протеста таксистов странное предостережение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ датирован 22 апреля 2020 года.

В предостережении говорится, что прокуратура Ленинского района Челябинска получила информацию о подготовке несогласованного с администрацией города протестного мероприятия. «По имеющейся информации в несанкционированной мероприятии примут участие граждане, планирующие перекрытие основных дорог г. Челябинска с созданием помех в работе общественного и личного транспорта, экстренных и специальных служб, а также использование наглядной агитации».

Напомним, на акцию протеста на парковке у школы «Трактор» челябинские таксисты вышли 17 апреля. Водители, работающие с агрегаторами «Яндекс.Такси» и «Ситимобил», высказали возмущение падением заработка. По словам водителей, у некоторых доходы упали на порядок.

С организаторами митинга во вторник встретился начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев. Ничего внятного чиновники сказать не могли, пообещав лишь организовать встречу с представителями агрегаторов. Правда, челябинские таксисты опасаются, что их на эту встречу пригласят. Не исключено, что городские власти предпочтут провести двусторонние переговоры, что называется, за закрытыми дверями.

На подобное развитие событий водители такси не согласны. Им есть что предложить и мэрии, и представителям агрегатора, и они настаивают на необходимости именно трехсторонней встречи. Чтобы объяснить это, организаторы митинга пытаются выйти на главу города Наталью Котова. Но понимания у чиновников не находят. Как рассказал один из инициаторов акции протеста Григорий Рыбак, пока все его попытки натыкаются на глухую стену: мэр категорически отказывается от аудиенции, а ее подчиненные отфутболивают челябинца в управление транспорта.

Между тем, успокаиваться таксисты не намерены. И если обещанная встреча не принесет результатов, обещают не снижать протестную активность.

Но, к незадаче прокуратуры, пока никаких акций протеста челябинцы не планируют. И уж тем более не намерены перекрывать дороги. Поэтому какую именно информацию и откуда получила прокуратура Ленинского района – остается загадкой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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