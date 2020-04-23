В челябинском дворе заметили псевдо-дезинфекторов

В Челябинске молодые люди пугали жителей одного из домов Роспотребнадзором и коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два десятка молодых людей в спецодежде, обходивших дома, заметили жители Ленинского района Челябинска. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Большая компания молодых людей поквартирно обходит дома и настоятельно требует от жителей пустить их для дезинфекции жилых помещений», – рассказали челябинцы.

По словам одной из жительниц, визитеры представляются волонтерами от управляющей компании. При этом, по словам одних, предлагают продезинфицировать квартиру бесплатно, предупреждая, что потом это будет стоить 1400 рублей. Другие же предупреждают: как только соглашаешься, тактику меняют и сразу запрашивают 1400 рублей.

С пенсионерами молодые люди и вовсе не стесняются. Пожилым челябинцам рассказывают, что у одного из жильцов дома обнаружен коронавирус, и о всех квартирах, где откажутся проводить дезинфекцию, сообщат в Роспотребнадзор.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявление о странных визитерах в полицию уже поступило. По данному факту проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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