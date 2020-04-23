Челябинцу грозит 20 лет колонии за три сотни свертков «синтетики»

Полицейские задержали 22-летнего челябинца за покушение на сбыт наркотических веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД по Челябинску у дома по улице Бейвеля в Курчатовском районе задержан ранее не судимый местный житель 22 лет.

В ходе проведения личного досмотра у молодого человека изъяли 193 свертка с синтетическим наркотиком, которые он намеревался разместить по тайникам на территории города.

Дома у челябинца во время обыска обнаружили еще около 70 свертков, расфасованных по 0,3; 0,5 и 1 грамму, а также 2 полимерных пакетика с «синтетикой», общей массой около 150 граммов, весы и упаковочный материал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данной части статьи – 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый в порядке статьи 91 УПК водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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