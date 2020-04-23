В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков

Южноуральское правительство заявило о готовности задействовать систему электронных пропусков для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах. Об этом сообщил первый вице-губернатор региона Виктор Мамин.

По словам чиновника, сейчас обкатывается бета-версия системы электронных пропусков. Предполагается, что получить их южноуральцы смогут, прежде всего, через интернет-портал госуслуг. Хотя для тех, кто не имеет возможности воспользоваться интернетом либо не является гражданином РФ, возможны будут альтернативные варианты (например, через колл-центр).

Пока речь идет о введение электронных пропусков для южноуральцев, добирающихся до работы на личном автомобиле или общественным транспортом. Электронный пропуск представляет собой 11-значный ПИН-код. Получить его смогут все жители региона старше 14 лет – тем, кому еще не исполнилось 14 лет не смогут находиться на улице без сопровождения взрослых.

Предполагается выдавать четыре вида пропусков:

для работы (один раз на весь режим, исключение составлять случае смены места работы),

для посещения поликлиник и больниц (1 раз в день на 8 часов),

для смены места самоизоляции (2 раза в неделю, не чаще 1 раза в день, срок действия – 3 часа),

для поездки в личных целях (3 пропуска в неделю, срок действия – 3 часа).

Пропуска не понадобятся в случае госпитализации на скорой медицинской помощи, в случае вызова повесткой в полицию, и для поездки с железнодорожного вокзала или из аэропорта в сторону дома.

Для получения пропуска необходимо будет в специальной форме указать паспортные данные, ездил ли человек за границу и нет ли у него симптомов COVID-19. Дале следует выбрать способ передвижения: личный транспорт, такси или общественный транспорт. Также необходимо указать место работы и личные данные (ИНН, номер телефона, адрес проживания, госномер автомобиля, маршрут следования – за исключением поездок в личных целых). В пропуск можно будет включить сопровождающее лицо (например, члена семьи, который будет отвозить вас на работу).

При этом система может отказать в получении пропуска, если такой пропуск у человека уже действует, а также если у него есть симптомы заболевания или он вернулся из-за границы менее чем 14 дней назад.

Особо подчеркивается: пропуска будут выдаваться бесплатно. Попытка получить деньги за пропуск под любым предлогом – это мошенничество.

При выходе из дома человек должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также электронный пропуск (ПИН-код, который необходимо записать, запомнить или распечатать). При этом, если южноуралец не сможет предъявить/назвать ПИН-код представителям полиции (например, забыл, а телефон разрядился) – его препроводят в отдел полиции и составят административный протокол о нарушении режима самоизоляции. Вице-губернатор сравнил подобную ситуацию с тем, как если бы у человека были водительские права, но он забыл их дома.

Оперативный штаб каждый день рассматривает возможность ужесточения или смягчения режима, сообщил Виктор Мамин. И просто общая статистика не повлияет решение о введении системы электронных пропусков – все зависит от того, как заразился человек и каково число зараженных. «Когда мы видим историю контактов, где подхватил инфекцию, и это не связано с улицей, то система пропусков не приблизит нас к цели. Когда зараженных много, и у каждого просто физически тяжело отработать контакты, может возникнуть ситуация, что цифровая система пропусков поможет сократить эти контакты», – отметил вице-губернатор.

При этом чиновник не исключил варианта введения системы не в регионе в целом, а в отдельных муниципалитетах. В первую очередь, система электронных пропусков может быть эффективна в городах с большим числом жителей. В небольших и малонаселенных территориях вводить ее бессмысленно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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