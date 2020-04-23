Ученые обнаружили область мозга, влияющую на алкоголизм

Ученые обнаружили область мозга, отвечающую за хронический алкоголизм: опыты показали, что контроль над этим участком позволяет существенно снизить тягу к спиртному.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе предыдущих исследовании отмечалось, что стимуляция каппа-опиоидных рецепторов (KOR) центральной нервной системы может сокращать желание пить алкоголь, так как нивелирует удовольствие от их употребления: в отличие от других опиоидных рецепторов, вызывающих эйфорию, активность KOR ведет к стрессу, формируя раздражительность и тревогу.

Однако эксперименты, проведенные сотрудникам Медицинского университета Южной Каролины на мышах, показали, что блокировка KOR, например, в ядре ложа конечной полоски ((BNST – группа волокон, проходящих вдоль бокового края желудочковой поверхности таламуса), в несколько раз снижает разовые дозы. В пересчете на человеческий организм это эквивалентно сокращению употребления с выпитой за вечер бутылки вина до одного бокала.

Отмечается, что такой эффект продемонстрировали как самцы, так и самки.

Ученые продолжают исследования, надеясь, что их работа поможет в лечении больных алкоголизмом.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.04.20

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