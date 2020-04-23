Распродажа началась. В Челябинской области выставили на торги горнолыжный курорт

ЗАТО Трехгорный продает муниципальный курорт по цене ниже балансовой стоимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация ЗАТО Трехгорный выставила на продажу горнолыжный курорт «Завьялиха».

В единый комплекс недвижимого имущества, выставленный на торги, вошли 5 действующих и 2 недостроенных горнолыжных трасс, несколько канатных дорог, система управления комплексом, прокатный центр и прочее.

Торги назначены на 1 июня нынешнего года. При этом пройдут они по «голландской» системе – на понижение цены. Цена первоначального предложения – 241 миллион рублей, величина снижения цены первоначального предложения – 24,1 миллиона рублей. Цена отсечения – 120,5 миллионов рублей.

Впрочем, не исключают организаторы аукциона и возможности повышения цены первоначального предложения, при этом шаг аукциона в этом случае определен в 12,05 миллиона рублей.

«Следует подчеркнуть, что в настоящее время под объектами единого недвижимого комплекса сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 23 земельных участка общей площадью 96,5 гектара, из них: 22 земельных участка находятся в муниципальной собственности общей площадью 94,8 гектара и 1 земельный участок в государственной собственности до разграничения площадью 1,8 гектара. Годовой размер арендной платы в 2020 году за использование 23 земельных участков для эксплуатации объектов, входящих в единый недвижимый комплекс, составит 4 274 854, 97 рублей», – говорится в коммерческом предложении.

Отметим, что согласно тому же документу, балансовая стоимость комплекса составляет 356,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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