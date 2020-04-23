Суд огласил приговор наводчику, помогавшему грабить посетителей бара в Челябинске

Житель Челябинска осужден за разбойные нападения на посетителей кафе-бара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал 32-летнего местного жителя виновным в грабеже и разбое.

Установлено, что челябинец, действуя в составе организованной преступной группы совместно с тремя подельниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с октября по декабрь 2017 года совершал разбойные нападения на посетителей кафе-бара «Шейкер», расположенного в Ленинском районе Челябинска.

Являясь сотрудником кафе-бара, мужчина выбирал из числа посетителей тех, у кого были при себе ценные вещи, о чем сообщал своим соучастникам. Те следовали за челябинцами от бара до мест их жительства, где нападали, применяя газовые баллончики и электрошокер, били и похищали золотые украшения, деньги, сотовые телефоны.

«Своими совместными умышленными действиями участники организованной группы совместно с осужденным причинили 7 потерпевшим ущерб на сумму около 300 тысяч рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, челябинец ночью в ноябре 2017 года у дома по улице Гагарина в одиночку отобрал у девушки, возвращавшейся из бара, сотовый телефон и сорвал с шеи серебряную цепочку. Ущерб превысил 21 тысячу рублей.

Мужчина вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме, на стадии предварительного следствия заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в ходе которого дал показания на остальных участников банды.

Суд удовлетворил исковые требования потерпевших, взыскав с осужденного моральный вред в 50 тысяч рублей в пользу каждого из семи челябинцев, а также материальный ущерб на общую сумму 317,5 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении троих соучастников находится в производстве Ленинского районного суда Челябинска.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.04.20

Министр связи РФ пообещал пока не запрещать для школьников Zоом. / Распродажа началась. В Челябинской области выставили на торги горнолыжный курорт. / «Школьники вернутся за парты»: в России не будут менять очное образование на дистанционное. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»