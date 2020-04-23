В Миассе пришлось изолировать один из трех отделов полиции

В Миассе отправили на изоляцию отдел полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, на карантин под наблюдение медиков отправили в полном составе отдел полиции «Южный». Чем именно конкретно вызвана необходимость самоизоляции, не сообщается.

Функции изолированного отдела перераспределены между личным составом ОМВД России по Миассу и отдела полиции «Северный».

«Кроме того, в целях поддержания общественного порядка развернут временный передвижной пункт полиции, для обеспечения безопасности дорожного движения выделены экипажи областного полка ДПС управления ГИБДД», – сообщили в областном главке.

Миасс, Павел Зварзин

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