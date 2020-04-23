Число южноуральцев, пострадавших от клещей, выросло втрое

Больше 400 южноуральцев пострадали от нападения клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 17 апреля в медицинские организации Южного Урала обратилось 432 пострадавших от укуса клещей, в том числе 146 детей (неделей ранее пострадало 157 человек, в том числе 54 ребенка).

За аналогичный период 2019 года пострадало 430 человек. Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области, кроме Кизильского и Нязепетровского районов.

В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др. По состоянию на 17 апреля обработано 105,2 гектара.

Привито 15 тысяч 844 жителя Челябинской области, в том числе 2053 ребенка. Прививки против клещевого энцефалита могут быть проведены в медицинских организациях по предварительной записи, а также выездными бригадами при соблюдении требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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