В Челябинске число аварий с участием такси увеличилось в 2,5 раза

За полтора года число аварий с участием машин такси выросло в Челябинске в 2,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие водители такси вынуждены перерабатывать из-за продолжающегося ужесточения условий работы с агрегаторами. Об этом заявил челябинец, работающий по договору с одним из федеральных игроков. При этом в условиях коронавируса и снижения числа вызовов агрегаторы не только не изменили политику, но продолжили сокращать свои обязательства.

«Я вчера взял 13 заказов, заработал чистыми 910 рублей. А мне еще нужно заправиться. В итоге за полдня работы у меня на руках осталось 370 рублей», – рассказал водитель такси Григорий РыбакРыбакРH.

При этом выплаты, гарантировано предоставлявшиеся агрегаторами таксистам, значительно сократились. Так, раньше гарантированный доход, выплачивавшийся агрегатором, составлял 5600 рублей за 35 выполненных заказов. Однако позднее его снизили до 4500 рублей, а теперь – и вовсе до 3850 рублей. При этом количество поездок, которые необходимо выполнить для получения гарантированного дохода, не изменилось. «Чтобы заработать 4 тысячи, мне сейчас нужно работать по 16-17 часов в сутки. Какая может быть тогда безопасность? У нас в Челябинске за полтора года аварийность с участием такси выросла в 2,5 раза», – рассказывает горожанин.

Подрабатывать же параллельно курьерами, как предлагает тот же «Яндекс», для таксистов невыгодно. Такие заказы и оплачиваются по ставке ниже «эконома». К тому же, не всегда заказчики дожидаются заказа, а кто-то делает такие заказы просто ради шутки. К тому же иногда приходится потратить достаточно много времени, чтобы найти названный адрес. Да и на подготовку к такой дополнительной работе придется потратиться. Например, оформить санитарную книжку. Естественно, за свой счет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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