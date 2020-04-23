160 контактных: минздрав прокомментировал ситуацию в Златоусте

Министерство здравоохранения Челябинской области официально прокомментировало эпидемиологическую ситуацию в Златоусте.

Как уже сообщал «Новый День», в онкологическом отделении ГКБ №1 коронавирусной инфекцией заразились 44 человека.

«На данный момент в корпусе изолированы 76 пациентов и 25 медиков. Анализы на COVID-19 находятся в работе, – сообщили в ведомстве. – Данный корпус полностью закрыт до истечения карантинного срока – на 14 дней. Пациенты продолжают лечение по основному заболеванию.

Отрабатываются все контакты подтвержденных. На данный момент это около 160 человек.

Учитывая, что главный врач Екатерина Паутова находится на больничном, временно исполняющим обязанности главного врача назначен заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Василий Масюк.

Проведена маршрутизация вновь поступающих пациентов онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля в медицинские организации Миасса, Кусы, Златоуста.

Важно отметить, что тяжелых пациентов на данный момент нет».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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