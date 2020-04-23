У златоустовского очага COVID-19 появилось эхо

Жители двух районов Челябинской области подхватили COVID-19 в больнице Златоуста.

Как уже сообщал «Новый День», за минувшие сутки анализ на коронавирусную инфекцию подтвердился у 57 южноуральцев, при этом 44 из них – жители Златоуста. Таким образом в регионе появился первый крупный очаг заболевания, связанный с нарушениями при оказании помощи больным в местной больнице.

Более того, именно в больнице Златоуста заразились первые заболевшие COVID-19 жители двух других районов Южного Урала. Об этом сообщили власти муниципалитетов.

«У первого жителя нашего района из поселка Медведевка подтвержден коронавирус, – написал на своей странице в соцсетях глава Кусинского района Юрий Лысяков. – Он является сотрудником Златоустовской городской больницы №1, где в одном из корпусов произошло массовое заражение сотрудников и пациентов».

Похожую информацию озвучила пресс-служба администрации Катав-Ивановского района. Речь идет о жителе Юрюзани. Мужчина проходил обследование в больнице Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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