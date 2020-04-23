«Готовность 39 уровня»: у одной из больниц Челябинска «скорые» выстраиваются в очередь

Челябинцы несколько дней наблюдают вереницу экипажей скорой медицинской помощи на территорию одной из больниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередь выстроилась к пульмонологическому отделению областной клинической больницы №3, расположенной на улице Островского.

Сами медики объясняют, что автомобили доставляют на компьютерную томографию легких больных с подозрением на пневмонию и COVID-19, так как именно это учреждение уполномочено проводить подобные исследования в соответствии с приказом Минздрава России в рамках реализации перечня мероприятия по распространению коронавирусной инфекции.

Челябинцы откровенно возмущены сложившейся ситуацией. «Нам месяц в уши дули, что готовы к волне... Что коек кучу подготовили... Да только диагностировать болезнь оказались не готовы... На что надеялись? Что заболевших по 2-5 в день будет до самого прекращения эпидемии? Здесь прирост в день средний уже по 12 человек, плюс очаги начали возникать... Что будет, когда под 100 пойдет?» – комментируют горожане в соцсетях. «В смысле, один аппарат для КТ?! Ау, Роспотребнадзор! А ничего, что в городе 9 аппаратов КТ?!» – поддерживают их другие.

«Будни оптимизированной медицины, будни оптимизированной страны...» – констатируют южноуральцы.

«Готовность 39 уровня: это жесть полдня больному человеку провести в очереди… И не просто в очереди, а в машине скорой помощи».

«То есть, больные в очереди по машинам полдня сидят, без туалета, видимо, а остальным скорую уже не вызвать?! Супер организация работы!» – возмущаются участники обсуждения. «Вот, оказывается, где большинство скорых, что мы ждем целый час скорую...» – соглашаются челябинцы.

«Для чего тогда уже почти месяц самоизоляции? Если цифры только начали расти, а скорые уже в пробке», – возмущены горожане. В Москве такое началось только после того, как 1200 прибавлялось в день

Впрочем, есть и такие, кто пытается успокоить земляков. Так, один из участников обсуждения заявил, что лично сейчас развозит новые аппараты КТ по медучреждениям. «Я на неделю загружен – перевожу штатовские аппараты по больницам. Их не меньше 50, они в коробках, поэтому могу и ошибиться. Но то, что они у нас уже в Челябинске – стопудово», – оптимистично заверил он челябинцев.

Но пока в региональном минздраве сообщают о начале работы лишь еще одного аппарата КТ – в корпусе ОКБ №3 на проспекте Победы. В одном чиновники непреклонны: в сложившейся ситуации направлять горожан на диагностику в другие учреждения, где есть томограф, нельзя. В противном случае риск распространения COVID-19 возрастет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.04.20

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