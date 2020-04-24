Взрывной рост: заболеваемость коронавирусом на Южном Урале приобретает галопирующие темпы

В Челябинской области число больных COVID-19 выросло почти на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки анализ на коронавирусную инфекцию подтвердился у 72 южноуральцев. Всего в региона 245 случаев COVID-19. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Златоусте 28 новых случаев заражения. 6 новых случаев в ОВД «Южный» в Миассе.

Выздоровели 45 человек. 198 пациентов остаются в медучреждениях, из них 4 – на аппаратах ИВЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.20

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