Чехия продлила режим ЧП и открыла границы

Чехия первой из европейских стран открывает границы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня гражданам страны и имеющим вид на жительство разрешено свободно передвигаться в границах государства, а также выезжать за рубеж. Но собираться группами более 10 человек по-прежнему запрещено.

Кроме того, доступ в страну разрешен иностранцам, обучающимся в чешских вузах или прибывающим по бизнес-визе.

Однако любой въезжающий в страну независимо от гражданства должен либо предъявить результаты теста на коронавирус (разумеется, отрицательные) или провести 14 дней на карантине.

При этом в Чехии продолжает действовать режим чрезвычайного положения – его продлили до 25 мая. На сегодняшний день в Чехии заразились 7 тысяч 187 человек, 210 из них умерли.

Прага, Игорь Юров

Прага. Другие новости 24.04.20

Взрывной рост: заболеваемость коронавирусом на Южном Урале приобретает галопирующие темпы. / Челябинская область попала в еще один анти-рейтинг МВД. / «Готовность 39 уровня»: у одной из больниц Челябинска «скорые» выстраиваются в очередь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»