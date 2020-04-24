Главный спортивный чиновник Магнитогорск уходит в отставку

Начальник управления спорта Магнитогорска покидает пост.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник управления спорта, туризма и физической культуры Александр Берченко подал в отставку и сегодня работает последний день.
Исполнять обязанности будет замначальника управления.
Александр Берченко возглавил спортуправление в ноябре 2017 года. До этого он был директором школы №37.
Отметим, что отставка чиновника происходит на фоне возбуждения уголовного дела в отношении менеджера ДЮСШ «Металлург» Алексея Королева (соучредителем школы является администрация Магнитогорска). Его подозревают в присвоении 250 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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