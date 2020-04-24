В Магнитогорске медиков «скорой» изолировали после контакта с COVID-положительным пациентом

В одном из городов Челябинской области бригаду скорой медицинской помощи закрыли на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление Роспотребнадзора о самоизоляции фельдшеров пришло на имя главврача станции скорой медицинской помощи Магнитогорска.

Бригаду скорой помощи отправили на карантин после того, как подтвердился положительный анализ на COVID-19, пишет «Верстов.Инфо». В больнице в настоящее время проводится служебная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.20

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