Южноуральцам рекомендовали воздержаться от посещения кладбищ в родительский день

Глава Южного Урала Алексей Текслер напомнил, что в условиях режима самоизоляции кладбища в регионе работают только на погребение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в родительский день всем следует оставаться дома и воздержаться от посещения кладбищ. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Режим самоизоляции продолжает действовать, и кладбища работают только на погребение», – напомнил чиновник. Поэтому никаких дополнительных автобусных рейсов к кладбищам, как это бывает обычно, организовывать не будут. «Мы понимаем, что на девятый день после Пасхи есть традиция посещать могилы, но такую традицию нужно пересмотреть, и сделать это позже», – подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, ранее к православным Южного Урала обратился митрополит Челябинский и Миасский Григорий. «В этом году, к большому сожалению, всем нам придется изменить своим устоявшимся многолетним традициям. Каждый из нас может заразиться и стать переносчиком коронавирусной инфекции. Поэтому прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище, – заявил архиерей. – Уверяю вас: наши усопшие сродники и близкие не будут никак ущерблены оттого, что мы помолимся о их упокоении у себя дома, а прибрать места погребения приедем позже, когда карантинные ограничения будут сняты».

Челябинск, Виктор Елисеев

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