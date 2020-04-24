Суд принял решение о принудительной госпитализации супругов из Челябинска с COVID-19

Суд принял решение о принудительной госпитализации челябинцев, отказывавшихся ложиться в больницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил иск областного управления Росприроднадзора о принудительном направлении в медицинское учреждение супружеской пары.

У челябинцев подтвердился положительный анализ на COVID-19. Однако, от госпитализации они отказались, сославшись на то, что в таком случае некому будет ухаживать за пожилой родственницей, которая живет вместе с ними.

После этого представители Роспотребнадзора обратились в суд. Судья постановил, что супруги подлежат немедленной госпитализации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.04.20

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