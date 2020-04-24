В Челябинской области могут вернуть в школы учащихся выпускных классов

Власти Южного Урала не исключают возобновления очных занятий учащихся девятых и одиннадцатых классов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученики младших и средних классов до конца мая будут учиться в дистанционном режиме. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Впрочем, чиновник не исключил, что в тех муниципалитетах, где ситуация с распространением COVID-19 окажется благоприятной, школы возобновят работу в полном составе еще в этом учебном году.

Что касается выпускных классов (девятиклассникам предстоит сдавать ОГЭ, одиннадцатиклассникам – ЕГЭ), то после майских праздников возможно их возвращение к очному обучению. «Мы исходим из понимания, что школы будут практически пустыми, и учащиеся выпускных классов продолжат занятия малыми группами с акцентом на подготовку к выпускным экзаменам», – отметил Алексей Текслер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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