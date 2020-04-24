«Начните уже работать!» Мэрия Копейска спряталась от горожан и журналистов

Журналисты не могут найти мэра Копейска с начала режима самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Копейска с началом карантина ушли в глухую оборону и усложнили доступ к актуальной информации. Об этом заявили журналисты телеканала «Инсит-ТВ» в открытом письме за подписью замредактора канала Виктории Фрончик, направленном в пресс-службу мэрии.

«Коллеги, ваша работа в период самоизоляции создает впечатление, что все руководство городом ушло в изоляцию и от копейчан, и от СМИ. Вы перестали сообщать, что в Копейске происходит и рекомендуете брать информацию с сайта, – говорится в обращении. – А там, чтобы узнать статистику по коронавирусу – нужно сделать 4 клика и скачать файл. Быстро? Доступно? Оповещение большого охвата населения?»

По словам телевизионщиков, единственное обращение мэра Андрея Фалейчика, которое за весь период режима самоизоляции прислали телеканалу из администрации, оказалось с браком по звуку.

«Нам очень нужен оперативный доступ к информации. Так как люди в эти дни сидят дома, а пенсионеры не выходят даже к подъезду – прочитать объявление об отключении воды и прочее, – напоминает автор письма. – У многих пожилых нет доступа в интернет. И не сообщать важную для горожан информацию на единственный круглосуточный городской телеканал – это не халатность, а осознанное нарушение прав копейчан на доступность информации».

Так, например, с 23 апреля стационар в поселке Потанино не принимает обычных пациентов, так как был перепрофилирован под госпитальную базу для больных коронавирусом. Однако на момент написания обращения (то же 23 апреля) этой информации ни на сайте администрации, ни в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте» журналисты найти не смогли.

«Откуда больные жители поселка Потанино должны получить информацию, что им делать? – возмущаются сотрудники телеканала. – На этот и другие вопросы приходится отвечать нам – журналистам. Мы каждый вечер проводим онлайн-трансляции. Но это, согласитесь, не вполне нормально? Четвертая неделя самоизоляции подходит к концу. Начните уже работать!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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