Южноуралец продал машину, сданную для ремонта

Карталинские полицейские задержали мужчину, продавшего чужой автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Карталинский» с заявлением о хищении автомобиля обратился 59-летний местный житель.

Полицейским мужчина рассказал, что передал машину на ремонт. По прошествии длительного времени, он пытался дозвониться до мастера, однако у того телефон был выключен. Прибыв к предполагаемому месту сервиса, южноуралец своего автомобиля не обнаружил. Сумма причиненного ущерба составила более 94 тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в противоправном деянии был задержан. Им оказался ранее судимый 26-летний карталинец.

Как выяснилось, похищенный автомобиль злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил.

По данному возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ (покушение на преступление) и пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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