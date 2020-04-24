Власти призвали быть готовыми к эвакуации жителей 22 домов в Кусе

Правительство Челябинской области предупредило о возможной эвакуации жителей Кусы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, ситуация с подтоплением дамбы в Кусе находится под контролем властей и МЧС.

По словам заместителя губернатора – министра общественной безопасности Челябинской области Олега Климова, в настоящее время сотрудники МЧС, которые постоянно отслеживают динамику уровня воды в пруду.

«Сразу же по поручению губернатора мы связались с главой Кусы, туда выехали силы МЧС и осмотрели место. Сначала не было понятно, насколько прибывает и убывает вода, непонятна динамика движения воды. Поэтому было принято решение всех жителей предупредить о готовности к временной эвакуации: собрать документы, ценные вещи и быть в готовности к возможной эвакуации. Глава города поручил развернуть пункт временного размещения в школе. В зону возможного подтопления попадает половина улицы ниже по течению – это 22 дома, в которых проживают 58 человек. Мы прошли по всем дворам. Все люди были предупреждены».

Как сообщил глава Кусы Валерий Васенев, по состоянию на 15:00 сегодняшнего дня уровень воды в пруду упал на полметра. В настоящее время временную земляную дамбу ограждают бетонными блоками и ликвидируют образовавшийся размыв почвы. Руководство города и все силы МЧС находятся в полной готовности к возможному развитию ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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