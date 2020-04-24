На Южном Урале может появиться еще один больничный очаг коронавируса

В Челябинской области может появиться еще один больничный очаг коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Еткуле на карантин отправлены несколько десятков человек, контактировавших с пожилым пациентом районной больницы. Одно из отделений закрыли на дезинфекцию.

85-летний мужчина в конце марта был госпитализирован в одну из челябинских больниц с неврологическим заболеванием. В начале апреля мужчину перевели в Еткульскую районную больницу. У него начала развиваться пневмония. 22 апреля у пациента взяли тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Сейчас все контактировавшие с пациентом отправлены на карантины, их анализы обрабатываются.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.04.20

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