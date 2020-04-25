На Урале в танковый полк завезли коронавирус

В Челябинской области танковый полк отправили на карантин из-за коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле. К одному из военнослужащих 239-го полка из Москвы приехали родственники. По правилам, они должны были самоизолироваться на две недели, а поскольку разместились они дома у военнослужащего, то и тот должен был уйти на карантин.

Однако мужчина продолжил ходить на службу. О гостях из столицы было в курсе и его непосредственное начальство, однако никаких мер для изоляции подчиненного предпринято не было. В итоге у обоих приезжих был выявлен коронавирус.

«В настоящий момент военнослужащий и контактировавший с ним круг лиц изолированы и переведены на карантинный режим, находятся под круглосуточным наблюдением военных медицинских работников. Состояние у всех удовлетворительное, явные признаки заболевания отсутствуют, – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. – С целью недопущения заноса коронавирусной инфекции в воинских частях Центрального военного округа проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включающий в себя мероприятия входного контроля на контрольно-пропускных пунктах подразделений с проведением термометрии тела, а также ежедневная двукратная дезинфекция и санитарная обработка всех помещений, объектов и территорий воинских частей».

Челябинск, Павел Зварзин

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