Доставили пьяным, обнаружили коронавирус: у пациента магнитогорской реанимации выявили заболевание

У пациента реанимационного отделения одной из больниц Магнитогорска, поступившего в состоянии алкогольного отделения с разбитой головой, обнаружили COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным магнитогорского штаба по борьбе с СOVID-19, заболевание выявили у двух пациентов реанимации. При этом один из горожан поступил в больницу в состоянии алкогольного опьянения.

«Бригада станции скорой помощи выехала на вызов, с улицы госпитализировала человека в сильном алкогольным опьянении с черепно-мозговой травмой. После медицинского осмотра, в этот же день пациента направили на компьютерную томографию головного мозга, – цитирует Znak.com представителей штаба. – Далее пациент находился на лечении в реанимационном отделении больницы, где впоследствии был выявлен и пациент с СOVID-19. Его обследовали как контактного и также выявили положительный результат. В палате находилось еще два пациента, у них отрицательные анализы.

Круг остальных контактных лиц установлен – это 30 человек, из них 24 анализа отрицательные и еще шесть в работе. Всех заболевших доставили на госпитальную базу в городскую больницу № 1 Магнитогорска».

Бригада скорой помощи, доставившая нетрезвого магнитогорца в больницу, отправлена на двухнедельную самоизоляцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.04.20

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