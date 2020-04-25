Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 300 человек

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 310.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, за сутки подтверждены 65 новых случаев, из них 28 по Златоусту.

Из заболевших с начала эпидемии 47 выздоровели и выписаны из больниц.

Умерли 2 человека: причина смерти пациентов – онкология, сопутствующим заболеванием стала ковидная пневмония.

В больницах остается 260 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.04.20

Доставили пьяным, обнаружили коронавирус: у пациента магнитогорской реанимации выявили заболевание. / На Урале в танковый полк завезли коронавирус. / Фильм «Кин-дза-дза» лучше всего отражает происходящее: итоги опроса россиян. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»