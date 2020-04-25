В больнице Еманжелинска выявлен инфицированный коронавирусом сотрудник и пациент

Первый случай коронавирусной инфекции подтвержден в Еманжелинске. И сразу поставлен вопрос о закрытии части городской больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заразилась сестра – хозяйка гинекологического отделения городской больницы № 1.

Женщина почувствовала себя плохо, ушла на больничный. Поскольку состояние ухудшалось, ее госпитализировали в терапевтическое отделение с диагнозом «плеврит».

После того, как анализ на COVID-19 подтвердился, больную перевели в Челябинск. Теперь на наличие инфекции проверяют всех пациентов и сотрудников отделения, в котором она лежала.

Решается вопрос о переводе учреждения в режим обсерватора.

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 25.04.20

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