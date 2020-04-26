На Южном Урале скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом

В Челябинской области скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения региона, на утро 26 апреля в регионе подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19, в том числе 58 за последние сутки. Среди новых подтверждений – 37 человек в Златоусте (это пациенты и сотрудник онкологического отделения, контактные с заболевшими.

«Сегодня в городе работают специальные бригады, сформированные из врачей и фельдшеров из Челябинска, Миасса и Златоуста, для медицинского обследования всех граждан второго круга контактов на дому», – уточняют в минздраве.

Умер за прошедшие сутки 1 человек: пациент находился в терминальной стадии онкологического заболевания, сопутствующим стал COVID-19.

47 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Челябинск, Павел Зварзин

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