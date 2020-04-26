Южноуралец, в одиночку воспитывающий ребенка, остался без средств к существованию и возможности заработать

Житель Челябинской области, в одиночку воспитывающий ребенка, остался без средств к существованию и возможности заработать. Об этом сообщила Уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина обратился на горячую линию. Но сразу на него не отреагировали: звонить ему пришлось, минимум, 5 раз. Его посадили на карантин, нигде раньше официально не был трудоустроен. Живет с ребенком, говорит, что нет продуктов и денег нет.

«Возможно, у человека реально беда», – отметил оператор горячей линии, передавая это сообщение своему руководству. Те вчера вечером перенаправили заявку детскому омбудсмену.

«Созвонились с ним сегодня. История такая: мужчина работал «сам по себе», находил подработки неофициально. Сейчас сидит на карантине, нет денег на продукты, – рассказала Майорова. – Есть пенсия по потере кормильца (мама ребенка умерла), но они ее не получают, так как копят на образование. Родственников в городе нет, друзей, к которым можно обратиться, тоже нет.

Обсудили вопрос того, что сейчас тот случай, когда пенсию нужно тратить на продукты, вроде согласился, только не знает, когда дата поступления пенсии и как ее получить.

Голодать не будут. Продуктовые наборы они получат в понедельник от Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив Южного Урала» и во вторник от Епархиального отдела социального служения. Прислала еще ему ссылку сайт на Союз женщин области, на получение благотворительной помощи 2-3 тысячи.

Завтра с социальной защитой мы выясним обо всех возможных мерах поддержки».

Кроме того, омбудсмен попросила сотрудников Челябинского центра занятости разъяснить, как быстрее встать на учет в службе занятости. Напомним, многие жалуются, что процесс слишком длительный.

«И все же... как же так получается, что людям, кроме государства и социальных организаций помочь некому? Элементарно продуктами», – недоумевает Майорова.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.04.20

На Южном Урале скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом. / В больнице Еманжелинска выявлен инфицированный коронавирусом сотрудник и пациент. / Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 300 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»