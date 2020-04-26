Почти 900 российских военнослужащих заразились коронавирусом

874 военнослужащих российской армии заразились коронавирусом с марта по 26 апреля. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день инфицированные находятся:
в госпиталях Минобороны России – 314 человек
в изоляторах по месту службы – 175 человек
в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 6 человек
изолированы на дому – 379 человек.
Тяжелое состояние отмечается у 4 человек, один из них подключен к аппарату ИВЛ. В состоянии средней тяжести пребывают 15 военнослужащих, у остальных инфекция протекает без симптомов.
Среди курсантов и слушателей военных вузов инфекция подтверждена у 779 человек, у преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений – вы 192 случаях.
Среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ инфицированы 245 человек.
В Минобороны напомнили, что в связи с эпидемической ситуацией призывные комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 26.04.20
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