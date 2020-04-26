Почти 900 российских военнослужащих заразились коронавирусом

874 военнослужащих российской армии заразились коронавирусом с марта по 26 апреля. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день инфицированные находятся:

в госпиталях Минобороны России – 314 человек

в изоляторах по месту службы – 175 человек

в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 6 человек

изолированы на дому – 379 человек.

Тяжелое состояние отмечается у 4 человек, один из них подключен к аппарату ИВЛ. В состоянии средней тяжести пребывают 15 военнослужащих, у остальных инфекция протекает без симптомов.

Среди курсантов и слушателей военных вузов инфекция подтверждена у 779 человек, у преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений – вы 192 случаях.

Среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ инфицированы 245 человек.

В Минобороны напомнили, что в связи с эпидемической ситуацией призывные комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.04.20

Южноуралец, в одиночку воспитывающий ребенка, остался без средств к существованию и возможности заработать. / На Южном Урале скончался еще один пациент, зараженный коронавирусом. / В больнице Еманжелинска выявлен инфицированный коронавирусом сотрудник и пациент. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»