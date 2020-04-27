В Магнитогорске заблокируют подъездные пути к кладбищам

В Магнитогорске 28 апреля блокируют подъездные пути к кладбищам. Об этом заявили в мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», во вторник православные отмечают Радоницу – день поминовения. Как правило, на кладбища в это время выезжает масса народу. Однако сейчас, в период пандемии, кладбища доя посещений закрыты.

Поскольку южноуральцы не добросовестно соблюдают режим самоизоляции, власти Магнитогорска решили не допустить массового скопления людей на кладбищах.

«28 апреля во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией ограничат движение с 7:00 до 20:00 по маршрутам: шоссе Восточное и безымянный проезд, проходящий вдоль Левобережного кладбища от пересечения улицы Чкалова и Челябинского тракта (круговое движение) до въезда на территорию кладбища; по безымянному проезду от улицы Гагарина до въезда на территорию Правобережного кладбища; по безымянному проезду от улицы Моховая до въезда на территорию кладбища (Новосеверный); по безымянным проездам, проходящим вдоль Южного кладбища от Челябинского тракта», – сообщили в мэрии.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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