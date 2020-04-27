В Челябинске подтверждено 19 новых случаев коронавируса

В Челябинске в течение выходных подтверждено 19 новых случаев коронавируса, в том числе 11 – в субботу, 25 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число зарегистрированных зараженных составляет 81. 22 человека уже выписаны из больницы.

В течение воскресенья правоохранительные органы проверили, как соблюдают режим 1 тысяча 365 человек, отправленных на 14-дневный карантин. Выявлены 55 нарушений.

Челябинск, Павел Зварзин

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