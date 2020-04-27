В Усть-Катаве закрыты на самоизоляцию отделения больницы. Полсотни контактных

После подтверждения анализа на коронавирус у матери сотрудницы медицинского учреждения в Усть-Катаве на карантин закрыли два отделения больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», терапевтическое и реанимационное отделения больницы Усть-Катава закрыты на карантин после подтверждения анализа на COVID-19 у двух жительниц города.

Напомним, первой жительницей города, у которой выявили коронавирусную инфекцию, стала 85-летняя пенсионерка, лечившаяся в онкологическом отделении больницы Златоуста. 24 апреля пришел положительный результат еще по одной горожанке.

«Нам сообщили, что у одной из больных, которых мы направили в Миасс 21 апреля, первый анализ дал положительный результат, – цитирует «Усть-Катавская неделя» главного врача МЧС-162 Александра Мингалева. – С 10 по 17 апреля она проходила лечение в нашем стационаре, в терапевтическом отделении. 17 апреля женщина была выписана на амбулаторное лечение, но его течение не вязалось с обычной симптоматикой. Мы направили ее в Миасс на компьютерную томографию».

При этом дочь 59-летней пенсионерки работает в реанимационном отделении больницы Усть-Катава. Поэтому руководство медучреждения приняли решение полностью закрыть терапевтическое и реанимационное отделения, вместе со всеми пациентами и сотрудниками. В реанимации находится 3 пациента, в терапии – 45.

Экстренных больных, поступающих в терапию, будут направлять в хирургическое отделение. По словам главврача, пациенты не будут иметь контактов с отделениями, закрытыми на карантин. Их будет вести другой терапевт, все консультации с заведующей терапевтическим отделением будут проходить по телефону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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