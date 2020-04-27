Число заболевших коронавирусом На Южном Урале превысило 400 человек

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 413.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 45 новых случаев, 16 из них в Златоусте, где сформировался очаг инфекции в онкологическом отделении.

С начала эпидемии 47 из подтвержденных пациентов уже выписаны из больниц. Двое жителей Башкортостана переведены в больницу по месту прописки, в соседний регион.

Напомним, 3 южноуральца, зараженные коронавирусом, скончались. «Причина смерти пациентов – онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19)», – уточняют в региональном минздраве.

Челябинск, Павел Зварзин

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