Число заболевших коронавирусом На Южном Урале превысило 400 человек

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 413.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 45 новых случаев, 16 из них в Златоусте, где сформировался очаг инфекции в онкологическом отделении.
С начала эпидемии 47 из подтвержденных пациентов уже выписаны из больниц. Двое жителей Башкортостана переведены в больницу по месту прописки, в соседний регион.
Напомним, 3 южноуральца, зараженные коронавирусом, скончались. «Причина смерти пациентов – онкология, сопутствующим заболеванием стал COVID-19)», – уточняют в региональном минздраве.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 27.04.20
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