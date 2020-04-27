Мэрия: отопление в Челябинске отключат в последний день апреля, но это не точно

В Челябинске пообещали отключить отопление до конца апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане жалуются на жару в квартирах: при достаточно высоких дневных температурах наружного воздуха батареи работают если не на полную силу, то жарят все равно прилично. Ситуация осложняется еще и тем, что горожанам запрещено выходить из дома без особой надобности, и челябинцы просто задыхаются в квартирах. Причем, им придется еще и заплатить за эту «пытку», так как коммунальщики выставляют счета исправно.

Согласно регламенту, действующему на территории Челябинска, отопление отключается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней подряд не опускается ниже +8 градусов. Отсчет начался со вчерашнего дня, так как средний показатель за сутки зафиксирован на уровне +14 градусов.

Начать отключать отопление обещают в среду – четверг. То есть платежи за потребленную тепловую энергию в апреле будут выставлены в полном месячном объеме.

Отметим, что в среду – четверг ожидается некоторое понижение температуры, и среднесуточные температуры вполне могут опуститься ниже заветных +8. Зато в первые дни мая, согласно предварительному прогнозу, потеплеет до +20.

Челябинск, Павел Зварзин

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