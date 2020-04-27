В Копейске завершается отопительный сезон

Власти Копейска приняли решение о завершении отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопительный сезон закончится в Копейске в четверг, 30 апреля. Об этом сообщил telegram-канал «НеКопейский рабочий».

По данным авторов канала, власти города уже подписали соответствующие документы.

Горожане после такого известия перевели дух. Многие копейчане уже несколько недель жалуются на нестерпимую жару и духоту в своих жилищах. По словам жителей, батареи в домах такие горячие, какими не были даже зимой. Некоторые ехидно замечают, что «нещадно топить» стали после заявлений федеральных чиновников о возможной корректировке расчетов за тепло из-за крайне теплой зимы и, соответственно, снижению расходов энергетиков.

Впрочем, вся предстоящая неделя обещает быть дождливой. Так что не исключено, что отключение отопления вызовет не только радость.

Челябинск, Виктор Елисеев

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