Строительство комплекса по шорт-треку в Челябинске дошло до уголовного дела

Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за махинаций при строительстве комплекса по шорт-треку в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура направила в СКР материалы проверки по бюджетным расходам на строительство Челябинского физкультурно-оздоровительного комплекса по шорт-треку на базе ледового дворца «Уральская молния». Об этом сообщила контрольно-счетная палата Челябинской области.

Напомним, на строительство региональный бюджет выделил 369 миллионов рублей. Проектом занималась компания Михаила Азаматова. Его же компания занималась строительством биатлонного центра в Златоусте. В настоящее время бизнесмен является фигурантом дела о мошенничестве при строительстве этого спортивного объекта.

Бюджетные расходы строительства комплекса по шорт-треку проверяла контрольно-счетная палата региона. Материалы проверки она направила в прокуратуру. Надзорное ведомство по итогам рассмотрения направил их в СКР для решения вопроса об уголовном преследовании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.04.20

Свердловская и Челябинская области стали лидерами в УрФО по внутрибольничным очагам Covid-19. / В Копейске завершается отопительный сезон. / Мэрия: отопление в Челябинске отключат в последний день апреля, но это не точно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»