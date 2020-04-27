В Челябинске задержали экс-заместителя главврача челябинской больницы

Бывшего заместителя главврача ОКБ №3 в Челябинске подозревается в вымогательстве взятки в 4 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска арестовал бывшего заместителя главного врача ОКБ №3 Алексея Неверова.

Уголовное дело о получении и вымогательстве взятки возбуждено Следственным комитетом России по материалам УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Следователи считают, что речь о получении от представителя ООО «ГК Абсолютные системы» 165 тысяч рублей за помощь в победе в аукционе на замену лифтового хозяйства и подписание акта приемки части выполненных работ. Кроме того, у этой же компании вымогали 3,8 миллиона рублей.

Неверова задержали 25 апреля. Центральный районный суд в качестве меры пресечения заключение под стражу до 25 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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