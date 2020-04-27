В Златоусте семиклассники изнасиловали 11-летнюю девочку

В Златоусте двое подростков надругались над 11-летней девочкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое учеников седьмого класса одной из школ Златоуста задержаны в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании 11-летней девочки.

Преступление произошло в выходные неделю назад в заброшенном здании, расположенном на проспекте Гагарина. Как пишет Znak.com, подростки и потерпевшая девочка живут в одном дворе и воспитываются в неблагополучных семьях. Одному из парней исполнилось 14 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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