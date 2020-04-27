В горбольнице №1 Златоуста коронавирусом инфицированы 113 медиков и пациентов

Златоуст вышел на первое место в Челябинской области по количеству инфицированных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день инфекция подтверждена у 161 жителя города, или почти 40% от общих показателей по региону. Из них 63 сотрудника и 50 пациентов городской больницы №1. Напомним, очаг коронавируса возник в онкологическом отделении.

По словам губернатора Алексея Текслера, большинство из зараженных пациентов и медиков переносят инфекцию в легкой форме, только один подключен к аппарату ИВЛ.

Власти считают, что очаг в Златоусте локализован, число вновь выявленных случаев пошло на спад (за сутки инфекция подтверждена у 16 человек), поэтому пока весь город на карантин закрывать не будут.

Златоуст, Ольга Арсентьева

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