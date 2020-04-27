Дело о взрыве на незаконной заправке в Сатке направлено в суд

Саткинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело по факту взрыва на газозаправочной станции.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки направило в суд уголовное дело в отношении хозяина незаконной газозаправочной станции для назначения судебного штрафа.
Установлено, что с сентября по декабрь 2019 года южноуралец на автомобильной газозаправочной станции, не зарегистрированной в Государственном реестре опасных производственных объектов Уральского управления Ростехнадзора, оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Мужчина установил на земельном участке автозаправочную станцию, не пройдя оценку соответствия оборудования, в отсутствие экспертизы промышленной безопасности и иных разрешительных документов, оказывал платные услуги по заправке газом автомобилей.
Вечером 30 декабря 2019 года во время заправки газом одного из автомобилей произошла разгерметизация в газозаправочной колонке, выброс струи газа с последующим воспламенением и взрыв.
В результате происшествия здоровью водителя причинен вред средней тяжести, поврежден его автомобиль, строения автозаправочной станции, уничтожено оборудование автогазозаправочной станции.
Владелец автозаправочной станции возместил потерпевшему причиненный преступлением вред.
Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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