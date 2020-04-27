В прокуратуре сообщили о 50-миллионном ущербе при строительстве центра по шорт-треку в Челябинске

В прокуратуре Челябинской области рассказали о 50-миллионном ущербе при строительстве центра по шорт-треку на базе «Уральской молнии».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство направило в следственные органы материалы проверки о злоупотреблении полномочиями и хищении бюджетных средств при строительстве шорт-трека ледового дворца «Уральская молния».

«Прокуратурой Челябинской области в результате совместной проверки с контрольно-счетной палатой региона выявлены нарушения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок при строительстве Регионального центра по шорт-треку ледового дворца «Уральская молния», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Возведение спортивного объекта осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«В рамках исполнения государственного контракта принято и оплачено фактически отсутствующее на объекте оборудование и невыполненные работы, завышена стоимость части поставленного оборудования. Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 50 миллионов рублей», – уточнили в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц министерства строительства и инфраструктуры региона, являющегося генеральным заказчиком строительства, ОГКУ «Челябоблинвестстрой», осуществлявших приемку работ, по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также в отношении руководства подрядной организации ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Челябинск, Виктор Елисеев

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