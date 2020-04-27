Погостили: на юге Челябинской области коронавирус подозревают у шести родственников

В поселке Челябинской области подозрение на COVID-19 у шести членов одной семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в инфекционное отделение Центральной районной больницы Кизильского района госпитализированы шесть жителей поселка Измайловский.

У двоих южноуральцев COVID-19 подтвержден, четверо ждут результатов теста. «Дети приехали к родителям из Челябинска и Магнитогорска на период самоизоляции, – цитирует «Первый Кизильский» главврача ЦРБ Аллу Васильеву. – Родители постоянно проживают в поселке».

При этом, как уточнила медик, трое из госпитализированных за все время жителей района находятся на ИВЛ. «Все три – пожилые женщины. У всех состояние стабильное. Двое с COVID-19, одна с тяжелыми хроническими заболеваниями», –рассказала Алла Васильева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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