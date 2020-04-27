В Троицке коронавирус диагностировали у воспитанницы интерната, закрытого на карантин

В Челябинской области COVID-19 диагностировали у воспитанницы интерната, закрытого на самоизоляцию из-за заболевшей сотрудницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два случая заражения коронавирусом подтвердилось в доме-интернате для умственно отсталых детей в Троицке.

Напомним, учреждение закрыли на карантин после того, как COVID-19 подтвердился у сестры-хозяйки. Женщина ушла на больничный 10 апреля. Чуть позднее у нее подтвердился положительный тест на коронавирус (анализ брали как у сотрудника учреждения социальной сферы).

Во время карантина анализы взяли у 160 сотрудников и воспитанников интерната. Положительную реакцию дали тесты воспитанницы и одной из сотрудниц учреждения.

На сегодня COVID-19 подтвержден ту семи жителей Троицка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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