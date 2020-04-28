Ученые нашли наиболее эффективные материалы для самодельных защитных масок

Ученые определили лучшие материалы для самодельных защитных масок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в условиях распространения коронавируса практически все страны столкнулись с дефицитом медицинских одноразовых масок. Поэтому люди начали мастерить их из подручных материалов.

Медики считают, что защита из тканевых материалов не является гарантированным средством против заражения, но может давать кратковременный эффект. А ученые Чикагского университета нашли наиболее эффективную комбинацию материалов.

Исследователи выяснили, что наиболее удачной будет комбинация хлопка с шифоном и натуральным шелком.

Когда зараженный человек кашляет или чихает, в воздухе образуется целое облако аэрозольных частиц различного размера. Многие из них способны проникнуть через тканевые волокна. Выяснилось, что один слой плотной хлопчатобумажной ткани в совокупности с двумя слоями полиэстер-спандекс-шифона отфильтровывают от 80% до 99% взвешенных частиц (в зависимости от их размера). Эта комбинация материалов по своим свойствам приближается к респираторным маскам типа N95, отмечает naked-science.ru.

При замене шифона натуральным шелком, фланелью или стеганным хлопком с полиэстеровой подкладкой результаты получались примерно такие же. Плотные волокна хлопка являются механическим барьером для частиц, а ткани типа шелка и шифона способны накапливать электростатический заряд и играть роль электростатического барьера, поясняют ученые.

При этом подчеркивается: наличие даже небольшого зазора между слоями ощутимо снижает эффективность фильтрации. Поэтому маска из подручных материалов должна быть грамотно скроена.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.04.20

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