В Златоусте отправили на карантин весь поисково-спасательный отряд

В Златоусте закрыли на карантин поисково-спасательный отряд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коронавирус обнаружен у начальника подразделения. По информации министерства общественной безопасности Челябинской области, госпитализировать мужчину не стали, он находится дома под контролем Роспотребнадзора.

17 его подчиненных отправили на домашнюю самоизоляцию, еще 3 – проведут 14-дневный карантин в отряде.

«Поступающие вызовы будут отрабатывать мобильный и Миасский поисково-спасательные отряды службы», – сообщили в ведомстве.

Напомним, Златоуст занимает первое место в области по числу подтвержденных случаев коронавируса: инфекция выявлена у 161 человека, более 100 из них – сотрудники и пациенты ГКБ №1.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 28.04.20

Ученые нашли наиболее эффективные материалы для самодельных защитных масок. / Сингапурские ученые: COVID-19 отступит от России через три месяца. / Россия рискует не вернуться к докризисному состоянию даже в 2024 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»